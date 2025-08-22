Forlì, reti gas obsolete: riqualificati oltre 60 chilometri, ecco la mappa dei nuovi lavori

  • 22 agosto 2025
Giro di boa per il piano pluriennale straordinario di sostituzione a Forlì delle reti gas obsolete messo in campo da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica. Dal 2020 al primo semestre di quest’anno sono stati riqualificati oltre 60 km di reti gas di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), nel territorio comunale, pari alla metà dei 120 km complessivi previsti dall’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, senza gravare sulle casse del Comune e degli utenti finali.

Dal 25 agosto al via i nuovi cantieri per la sostituzione di 12 km di reti obsolete

Da lunedì 25 agosto i lavori riprenderanno a pieno regime da via Cerchia e via Donatori di Sangue, dove gli interventi saranno portati a termine entro il mese di ottobre. Se per questi due interventi i lavori possono considerarsi alle battute finali, manca davvero poco per la partenza di cinque nuovi cantieri che vedranno interessati i quartieri Ca’ Ossi, Ospedaletto, San Martino, Coriano e Grandi Italiani, per un totale di oltre 12 km di reti interessate.

A partire da lunedì 25 agosto prenderanno il via anche i lavori nel quartiere Ca’ Ossi, che interesseranno inizialmente la via E. Gervasi e la via F.lli Basini e nel quartiere Ospedaletto, dove si andranno a sostituire le condotte gas ed acqua in via Eritrea, via Fiume e via Zara.

Nel quartiere Grandi Italiani, una volta ultimato il cantiere in via Michelangelo Buonarroti, prima dell’apertura del nuovo anno scolastico, sarà il turno di via Verdi (nel tratto compreso tra via Marconi e via Costa), via Boito, via Bellini e via Ariosto.

Nei quartieri di San Martino in Strada e di Coriano si dovrà aspettare l’autunno, più precisamente il mese di ottobre.

Piano asfaltature dopo la riqualificazione delle reti gas

Dopo aver completato oltre 250.000 mq di asfalti, che hanno coinvolto più di 100 strade comunali nel territorio di Forlì, a partire da ottobre Inrete riprenderà la campagna di asfaltatura delle strade interessate dai lavori di sostituzione delle reti gas effettuati nel 2024. L’intervento programmato per il prossimo autunno prevede la riasfaltatura di gran parte del quartiere San Benedetto e di via Golfarelli con le relative traverse, portando il totale degli asfalti realizzati nel solo 2025 a circa 80.000 mq.

