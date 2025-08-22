Forlì, reti gas obsolete: riqualificati oltre 60 chilometri, ecco la mappa dei nuovi lavori

Giro di boa per il piano pluriennale straordinario di sostituzione a Forlì delle reti gas obsolete messo in campo da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica. Dal 2020 al primo semestre di quest’anno sono stati riqualificati oltre 60 km di reti gas di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), nel territorio comunale, pari alla metà dei 120 km complessivi previsti dall’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, senza gravare sulle casse del Comune e degli utenti finali.

Da lunedì 25 agosto i lavori riprenderanno a pieno regime da via Cerchia e via Donatori di Sangue, dove gli interventi saranno portati a termine entro il mese di ottobre. Se per questi due interventi i lavori possono considerarsi alle battute finali, manca davvero poco per la partenza di cinque nuovi cantieri che vedranno interessati i quartieri Ca’ Ossi, Ospedaletto, San Martino, Coriano e Grandi Italiani, per un totale di oltre 12 km di reti interessate.

A partire da lunedì 25 agosto prenderanno il via anche i lavori nel quartiere Ca’ Ossi, che interesseranno inizialmente la via E. Gervasi e la via F.lli Basini e nel quartiere Ospedaletto, dove si andranno a sostituire le condotte gas ed acqua in via Eritrea, via Fiume e via Zara.

Nel quartiere Grandi Italiani, una volta ultimato il cantiere in via Michelangelo Buonarroti, prima dell’apertura del nuovo anno scolastico, sarà il turno di via Verdi (nel tratto compreso tra via Marconi e via Costa), via Boito, via Bellini e via Ariosto.

Nei quartieri di San Martino in Strada e di Coriano si dovrà aspettare l’autunno, più precisamente il mese di ottobre.