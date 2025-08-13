Forlì, resta grave la donna travolta in via Raggi

Restano gravi le condizioni della donna di 76 anni travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali con la bicicletta. Nell’incidente, avvenuto lunedì mattina tra via Decio Raggi e viale Risorgimento, l’impatto con il parabrezza è stato molto violento e le condizioni della donna forlivese sono apparse subito gravi ai sanitari del 118. La 76enne attualmente si trova ricoverata in Rianimazione, ed è tenuta in coma farmacologico dai medici. Per cause in corso di accertamento la donna era stata investita da una Renault condotta da un 60enne di Forlì che procedeva in viale Risorgimento e si stava immettendo in via Decio Raggi. La 76enne ha sbattuto violentemente la testa sul parabrezza ed è stata portata al Bufalini di Cesena in elicottero.