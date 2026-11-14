Forlì. Residenze a stranieri non autorizzate, Taras denuncia la Croce Rossa di Forlì

Nuova denuncia della cooperativa Taras, che gestisce l’hotel Paradise Airport in via Fontanelle e una struttura di accoglienza a Villafranca, nei confronti della Croce Rossa di Forlì. Questa volta l’oggetto dell’esposto presentato ieri ai carabinieri della stazione del Ronco riguarda la residenza anagrafica di numerosi cittadini stranieri nelle strutture gestite da Taras senza autorizzazione. Facciamo un passo indietro: Taras ha ospitato fino a due anni fa, in seguito ad un accordo con Croce Rossa di Forlì, cittadini stranieri richiedenti protezione, persone che non sono più nei due edifici e per i quali non era prevista nessuna autorizzazione per concedere la residenza.

«Dopo due anni risultano ancora decine di residenti dentro l’hotel e a Villafranca – afferma Daniele Casadio che gestisce le strutture di Taras - non c’è nessuna autorizzazione in nessun contratto fatto a suo tempo con la Croce Rossa. La cosa più grave, che contestiamo, è che dopo due anni che gli stranieri non sono più presenti dentro le nostre strutture abbiamo a che fare con decine di residenze false e nessuno è mai venuto a controllare. Sono persone inserite nelle strutture quando ancora c’era la Cri, dopo due anni il Comune dice che dobbiamo aspettare perché è Croce Rossa che non toglie le residenze. Una situazione che mette in pericolo Taras, che ci accolla una responsabilità che non vogliamo». In sostanza, Taras ha accertato a posteriori che sono state iscritte numerose residenze anagrafiche di cittadini stranieri ospitati da Croce Rossa, senza che tale facoltà fosse mai stata prevista nei rapporti contrattuali, né mai autorizzata dalla proprietà nemmeno verbalmente.

«A questo punto io mi chiedo – prosegue Casadio - perchè continuano a figurare residenze false. A cosa servono? Per quale motivo non le tolgono visto che non erano autorizzate e che riguardano persone che non sono più nelle nostre strutture da due anni? Il Comune dice che è la Croce Rossa che deve richiedere di toglierle, sono 23 mesi che queste persone sono residenti lì, però in realtà non c’è più nessuno. Chi ha avuto vantaggio da queste residenze false? E perchè non sono mai venuti i vigili a vedere che fossero lì quei residenti? Chi deve controllare? Non esiste un contratto nel quale risulti che siano autorizzati ad avere la residenza nelle nostre strutture, tutto è stato fatto a nostra insaputa – conclude Casadio - e la faccenda non è stata ancora risolta. Per questo abbiamo presentato una denuncia formale ai carabinieri».

In merito alla vicenda la Croce Rossa comunica che si è già attivata per togliere la residenza alle persone che si trovavano nelle strutture di Taras, ma c’è un iter burocratico da seguire che richiede tempi lunghi.