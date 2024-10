Forlì, residenti di via Marsala contro i servizi per i senzatetto: “Situazione già difficile”

Da anni i residenti degli alloggi Acer di via Marsala 7 denunciano i “guai” in cui versa la struttura in cui abitano. Adesso che il Comune ha intenzione di adibire i 4 negozi vuoti e alcuni alloggi liberi per il servizio di prima accoglienza per persone senza fissa dimora sono ancora più preoccupati. «Già non viviamo bene adesso, figuriamoci dopo - dicono in coro i residenti che ieri hanno incontrato l’ex vicesindaco e attuale consigliere della Lega, Daniele Mezzacapo -. Nessuno ci ha interpellato al riguardo, se le cose stanno così il rischio è di aggiungere problematiche a quanto già viviamo quotidianamente». Non ci gira attorno un’inquilina: «Ma stiamo scherzando? Ho anche pensato di consegnare le chiavi, l’ambiente e il clima non sono più sostenibili. Non oso immaginare dopo». Insomma, c’è malcontento tra i residenti che da tempo devono fare i conti con infiltrazioni d’acqua nelle proprie abitazioni, incuria nelle parti comuni come nel vicino parcheggio e nel cortile, scambiato molto spesso come zona di passaggio da chi non abita in quegli edifici. «Purtroppo il portone è sempre aperto, è rotto da due anni - lamenta una residente -. Più di una volta è capitato che qualcuno scambi questo ingresso anche come bagno pubblico. E’ insostenibile».