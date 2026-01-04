Forlì, repubblicani in lutto per la scomparsa di Rivizzigno

FORLIì. La Consociazione del Partito Repubblicano Italiano di Forlì, la Direzione esecutiva e la sezione Mazzini, cui era iscritto, annunciano in una nota la morte oggi pomeriggio di Marcello Luciano Rivizzigno. «Nel salutare l’amico Luciano Marcello», scrive in una nota la Consociaziione, «ci stringiamo tutti intorno alla moglie Luisa, ai figli Cosimo e Carlotta, ai nipoti e ai famigliari tutti. Marcello Luciano Rivizzigno non era un semplice iscritto, ma un dirigente storico del Partito Repubblicano forlivese, tutt’ora Presidente del Consiglio Regionale del P.R.I. e membro della Direzione e del Consiglio nazionale dello stesso. E’ stato un militante attivo fino al suo ultimo giorno, e nel lasciarci tra i suoi ultimi pensieri è stato rivolto al futuro del Partito Repubblicano Forlivese e Nazionale».

«In anni lontani Consigliere Comunale e Assessore a Forlì», prosegue la nota, «si è distinto professionalmente come valente ingegnere, creatore di progetti che hanno lasciato il segno a Forlì e in altre città. Quando poco più di venti anni fa un numero consistente di dirigenti e militanti abbandonò il Partito per lanciarsi nella fallimentare avventura tra le braccia di un’altra formazione politica rimase il personaggio che seppe rialzare la Consociazione e darle nuova vita e vigore, salvando tra l’altro la storica sede dell’allora Cinema e Circolo Mazzini di Forlì. Lo ricordiamo con affetto e non ritualmente, cercheremo di prendere esempio dalla sua azione e dalle sue parole.