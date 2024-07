Forlì rende omaggio a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta

Oggi, 19 luglio 2024, in occasione del 32° anniversario della Strage di via d’Amelio, nella quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e alcuni agenti della sua scorta, l’Amministrazione Comunale ha ricordato il sacrificio con una composizione commemorativa al cippo di piazza XX Settembre presso il Tribunale, e al toponimo di piazza Falcone e Borsellino.

“La figura di Paolo Borsellino” - affermano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l’assessora alla legalità Emanuela Bassi - “deve essere presente quotidianamente come esempio di giustizia e impegno civile contro tutte le mafie e le forme di criminalità. Insieme a lui ricordiamo anche il magistrato Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, uccisi dalla mafia nell’attentato di Capaci il 23 maggio 1992, e tutte le donne e gli uomini delle scorte che insieme a loro persero la vita in adempimento del proprio dovere e in fedeltà ai valori della Repubblica Italiana.”

L’Amministrazione Comunale di Forlì, insieme al Tribunale e alla Procura della Repubblica, e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha ricordato le figure di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e le scorte con una manifestazione dedicata ai valori della legalità che si è svolta il 23 maggio 2024.