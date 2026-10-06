Forlì, Reggiani mette la sua Aprilia all’asta per Gaza: “Avevo bisogno di fare qualcosa”

Un gesto concreto che nasce da un’esigenza interiore e dalla volontà di non restare a guardare. Loris Reggiani, ex pilota del Motomondiale e noto volto televisivo, ha deciso di mettere all’asta su Ebay la sua Aprilia RS 250 stradale in livrea replica da corsa per raccogliere fondi da destinare ad Emergency, impegnata nei soccorsi e nell’assistenza a Gaza. Una scelta maturata nel tempo. «È una cosa alla quale pensavo da un po’ - spiega Reggiani -. Avevo bisogno di fare qualcosa per sentirmi meglio con me stesso. La situazione in Palestina mi dà più fastidio di altre cose». L’impatto delle immagini e la sensazione di impotenza di fronte all’attualità hanno spinto l’ex pilota a ridimensionare anche il valore delle sue consuete attività legate al mondo dei motori: «Sono più di alcuni mesi che quando parlo d’altro mi sembra sempre di parlare di niente. Prima ero un opinionista televisivo di moto; adesso quando mi chiamano per fare un’intervista su una gara mi sembra che tutto sia troppo poco importante rispetto a queste cose».