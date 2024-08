Forlì, rapinano connazionale: denunciati due stranieri

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Forlì hanno denunciato due giovani stranieri, di cui uno minorenne, ritenuti i presunti responsabili di una rapina perpetrata in una serata dei primi giorni del mese di agosto. Tutto nasce da una lite scaturita per futili motivi, poi degenerata dall’utilizzo di spray al peperoncino, spruzzato dai due contro un loro connazionale che, una volta disorientato dall’effetto urticante del prodotto, è stato colpito con delle coltellate in corrispondenza delle spalle. Nel corso dell’aggressione, uno dei due autori, inoltre, strappava dal collo della vittima la collana e successivamente entrambi si davano alla fuga a piedi. Allertati dai passanti, sul posto intervenivano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Forlì che provvedevano a riportare la situazione alla normalità e a fare soccorrere il ferito dal personale medico del 118, con il successivo trasporto in ospedale ove medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Le serrate indagini intraprese dai militari della Stazione Carabinieri di Forlì, hanno consentito di identificare i due presunti autori, di cui uno ancora minorenne, entrambi nei giorni successivi controllati e identificati nel centro storico di Forlì. Al termine delle complesse verifiche effettuate, i due sono stati denunciati rispettivamente all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile.