Forlì, rapina in autostrada: 4 Daspo a tifosi Unieuro

Il personale della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato ha proceduto alla notifica di 4 daspo emessi dal Questore di Parma nei confronti di 4 tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì tutti di età compresa tra i 42 e i 52 anni, resisi responsabili del reato di rapina aggravata in concorso. L’episodio di violenza risale allo scorso 8 dicembre 2024 quando al Coa di Bologna è giunta la segnalazione da parte di un utente, di un’aggressione in atto all’interno nel parcheggio dell’Area di servizio “San Martino Ovest”, ai danni di tre magazzinieri della società “Bologna calcio”.

La pattuglia della Polizia Stradale di Modena nord, intervenuta nell’occasione, ha appurato che alcuni tifosi ultras della società di basket Unieuro Forlì, di rientro dalla trasferta di Cremona, avevano avvicinato tre dipendenti del “Bologna Calcio” che erano a bordo della propria autovettura e, dopo averli minacciati, con violenza, avevano sottratto loro gli indumenti e uno zaino brandizzati del Bologna Calcio, per poi dileguarsi a bordo di un minivan.

I primi accertamenti svolti dalla Polizia Stradale di Parma hanno consentito, attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza, di constatare l’effettiva presenza nell’aerea di servizio di un minivan compatibile con quello segnalato.

Le successive indagini, condotte dalla Digos della Questura di Forli-Cesena in collaborazione con quella della Questura di Cremona e con la Sezione Polizia Stradale di Parma, hanno permesso di individuare i quattro autori della rapina rispettivamente un 42enne, un 52enne, e due 44enni tutti originari di Forlì facenti parte del gruppo Ultras forlivesi, e denunciarli per il reato di rapina aggravata in concorso.

A seguito dell’attività svolta, il Questore di Parma, ha adottato 4 provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per una durata rispettivamente di anni tre a carico del 42enne, di 5 anni a carico del 52 enne poiché gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona (già destinatario di un Daspo notificato nell’agosto del 2025), di 10 anni per il 44enne con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, anche quest’ultimo destinatario in passato di provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, nonché a carico dell’altro 44enne un provvedimento della durata di un anno poiché incensurato.