Forlì. Rapina da 35mila euro alla sala slot. Arrestato un 40enne

Una rapina a mano armata, a bordo di un’auto risultata rubata a Ravenna per raggiungere una sala slot a Forlì. Il 16 dicembre scorso il colpo fruttò la bellezza di 34.616 euro. A distanza di otto mesi, finisce in carcere il presunto responsabile: si tratta di un 40enne di origine napoletana ma di fatto domiciliato a Ravenna. La misura cautelare richiesta dalla procura di Forlì è stata vergata dal giudice per le indagini preliminari Ilaria Rosati, per essere eseguita in questi giorni dalla squadra mobile di Ravenna. Ora per l’indagato, difeso dall’avvocato Francesco Furnari, si attende l’interrogatorio di garanzia.