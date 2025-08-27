Forlì. Rapina da 35mila euro alla sala slot. Arrestato un 40enne

Le indagini della polizia di stato erano partite non appena dalla sala slot “Paradise” di via Ciani era stata ripulita. Sentiti i dipendenti e le persone a vario titolo collegate alla gestione del locale, non erano sfuggite agli inquirenti alcune incongruenze nelle varie dichiarazioni raccolte. Quanto bastava per dare un primo indirizzo alle ricerche. Ricerche che si sono servite sia degli impianti di videosorveglianza, sia delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Dalle quali erano emerse frasi particolarmente sospette, del tipo: “Chi te sap t’arap (chi ti conosce può derubarti), perché lì il fatto è palese, lui è entrato senza chiedermi nemmeno le chiavi del casotto ed è andato direttamente dove c’erano i soldi. Questa cosa la sappiamo solo noi che lavoriamo lì dentro”.

E infatti i successivi accertamenti hanno ricostruito una rete di rapporti, amicizie, contatti e spostamenti comuni. Un’intricata serie di relazioni che hanno portato al 40enne ora finito agli arresti.

Era in malattia dal lavoro nei giorni della rapina. E nel corso di una successiva intercettazione telefonica, non è sfuggita la frase rivoltagli dalla compagna, “Io pensavo che tu avessi fatto l’esterno”, seguita dalla sua risposta “no, no, io stavo dentro”.