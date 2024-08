Forlì. Randi: «Ci aspettano giorni roventi verso Ferragosto, con punte di 40 gradi»

Qualche pioggia sporadica non attenua l’estate calda che sotto Ferragosto diventerà ancora più a rovente. Secondo le previsioni infatti anche a Forlì e dintorni le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi.

«Dovremmo stare molto attenti dall’11 fino a circa Ferragosto - spiega il meteorologo Pierluigi Randi - le temperature infatti saranno molto alte, potrebbero superare quelle raggiunte a luglio (37 gradi). Potrebbe capitare di arrivare anche a 40 gradi. Le alte temperature generalmente si raggiungono quando c’è vento leggero e caldo proveniente da Sud Ovest che provoca i picchi massimi di temperature estive. Si tratta di correnti che scendono dall’Appennino che comprimono l’aria provocando ulteriore riscaldamento».

Randi ricorda anche che il caldo record nel Forlivese risale al 2017. «Nel caso del 4 agosto 2017 sono stati battuti tutti record a Forlì con 43 gradi alla stazione dell’Aeronuatica militare e 41 nella stazione urbana, sono le temprature più alte mai registrate. Quest’anno è molto caldo ma non arriveremo a quei livelli - prosegue Randi - però qualche locale picco intorno ai 40 gradi potrebbe esserci».

Nella migliore delle ipotesi potrebbero non arrivare le correnti calde da Sud Ovest, in tal caso salierebbe però il livello di umidità. «In pratica se invece arrivano correnti da Est - spiega ancora Randi - qualche grado in meno potremmo averlo, ma in cambio ci sarà molta più afa. Il minimo comune denominatore delle due situazioni possibili è che sarà un periodo davvero molto caldo, dopo che già a luglio è stato caldissimo».

Forse un po’ di refrigerio si potrà trovare in collina, ma solo a certe altezze. «In collina bisognerà salire almeno intorno ai mille metri per stare meglio» sottolinea il meteorologo.

Per quanto riguarda la possibilità di qualche pioggia Randi afferma: «Giovedì (oggi, ndr) nel pomeriggio qualche temporale sull’Appennino potrebbe verificarsi, poi però per avere precipitazioni serie e non localizzate, dovremo aspettare dopo Ferragosto, verso il 17 , fino ad allora ci sarà da boccheggiare. Insomma, con molta probabilità - conclude -ci faremo un Ferragosto rovente dove anche durante la notte avremo temperature minime sopra i 20-25 gradi, tutte notti tropicali. Per dormire bisognerà accendere il climatizzatore, sperando che non accada come in passato di incappare in qualche black out per troppi climatizzatori accesi contemporaneamente».