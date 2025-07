Forlì, raid incendiario nella notte allo stadio Morgagni

Raid incendiario nella notte alle 4 allo stadio Morgagni di Forlì, quando alcuni vandali sono entrati da via Campo di Marte e hanno appiccato il fuoco a uno dei cestoni del ghiaccio utilizzati dal Forlì Calcio. Il cestone è stato riempito con il carburante del trattore tosaerba, quindi è stato appiccato il fuoco. Dopo questo primo incendio, in seguito i vandali si sono diretti verso il campo Federale, spingendo il trattorino tosaerba verso la zona spogliatoi del Morgagni. L’intenzione era quella di dare fuoco anche al trattorino che è stato cosparso di carburante, ma per fortuna i teppisti non sono riusciti nell’intento, visto il sopraggiungere dei Vigili del Fuoco, prontamente allertati da qualche vicino.