A Forlì le Volanti della Questura hanno arrestato un giovane stalker per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima. Durante un controllo di un folto gruppo di giovani in piazza Saffi le Volanti sono state avvicinate da una giovane che, presa dal panico, si è diretta verso di loro perché era stata avvicinata dal suo ex fidanzato, nonostante il divieto di avvicinamento emesso dal giudice.

Le Volanti, dopo aver ricostruito quanto accaduto qualche istante prima nelle vie del centro di Forlì, hanno rintracciato a poca distanza il ragazzo sottoposto alla misura cautelare. Infatti, il giovane straniero, incurante del divieto disposto dal giudice e della sorveglianza attiva del braccialetto elettronico, ha avvicinato la vittima per poi dileguarsi lungo corso della Repubblica. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per l’inosservanza del divieto di avvicinamento alla vittima.

All’esito dell’udienza, il giudice convalidava l’arresto ed ha aggravato la misura cautelare, prevedendo, oltre al divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico, anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.