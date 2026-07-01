Forlì, raffiche di vento: un albero si abbatte su un’auto in sosta

Forti ed improvvise raffiche di vento hanno colpito Forlì e la provincia, tenendo impegnati per tutto il pomeriggio i soccorritori. Sono stati infatti oltre trenta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando provinciale e dei vari distaccamenti del territorio per far fronte ai disagi e mettere in sicurezza le aree più colpite. I problemi maggiori sono stati causati dalla furia del vento, che ha provocato il crollo di diverse alberature, rami spezzati lungo le carreggiate e il danneggiamento di alcune coperture dei tetti, parzialmente saltate. A Forlì, in particolare, in prossimità della farmacia Malpezzi in via Andrea Costa, un grosso albero non ha retto alla forza del vento e si è abbattuto improvvisamente al suolo, centrando in pieno un’automobile che si trovava regolarmente parcheggiata nei paraggi. Nonostante la capillarità dei danni e i numerosi disagi nei diversi territori della provincia, non si registrano persone ferite.