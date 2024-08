Forlì, raccolta tappi di plastica per aiutare l’ambiente

Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo lancia la raccolta di tappi e di bottiglie di plastica che tutti i cittadini potranno conferire separatamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. La plastica delle bottiglie dell’acqua e delle bibite in generale verrà stipata in appositi contenitori dai volontari del Comitato e al raggiungimento di un determinato quantitativo sarà ritirata da un’azienda che si occupa del riciclo di questi materiali, con la quale è stato sottoscritto un apposito accordo anche di carattere finanziario. Lo stesso procedimento si attuerà nei confronti della raccolta di tappi di plastica, operazione che ha un valore di sostenibilità, di minor impatto ambientale e di riduzione dell’inquinamento.

Per informazioni telefono: 0543 704356; e-mail: info@comitatoforli.org.