Forlì. Raccolta rifiuti regolare in occasione del Patrono

Alea Ambiente informa che mercoledì 4 febbraio 2026, in occasione della festa del Santo Patrono della città di Forlì, a differenza degli anni precedenti, la raccolta porta a porta dei rifiuti si svolgerà regolarmente su tutto il territorio dei tredici comuni soci, Forlì compreso. I cittadini sono quindi invitati ad esporre i propri contenitori secondo il consueto calendario di raccolta. Per quanto riguarda gli altri servizi, si ricorda che rimarranno chiusi per la giornata festiva solo gli Ecocentri di Forlì e il Punto Alea Ambiente di Via Golfarelli mentre gli Ecocentri situati negli altri Comuni del territorio resteranno aperti con gli orari abituali.