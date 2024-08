Forlì, raccolta firme contro gli alberi sulla via Lughese

Una petizione per chiedere l’abbattimento dei platani che costeggiano la via Lughese. A lanciarla è una residente, Daniela Salerno, che da anni denuncia la situazione di pericolo legata alle piante ai lati della strada ma che ha scelto di raccogliere le firme dei cittadini dopo che, il 31 luglio scorso, il figlio è uscito fuori strada a causa di un malore finendo in ospedale. «La maggior parte dei residenti, dall’inizio della via Lughese fino a dopo l’abitato di Villafranca, è d’accordo sull’abbattimento – continua –. Sono partita dalla raccolta di firme dai vicini ma nella zona sono anni che ci lamentiamo tutti. C’è un tratto dove gli automobilisti vanno molto forte. La Lughese è l’unica via alberata rimasta in zona. Sono platani secolari con scarsissima manutenzione, attorno agli alberi c’è vegetazione trascurata tante volte alta più di un metro e così diventa davvero molto difficile avere una buona visibilità all’uscita delle abitazioni. In zona siamo quasi tutti contadini ma non mi sembra giusto spetti a noi tagliare l’erba della strada quando anche noi paghiamo le tasse».

Per aderire alla petizione, scrivere a danielasalerno455@gmail.com.

