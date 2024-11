Forlì. Raccolta di farmaci da banco per bambini e mamme bisognosi

Ritorna l’iniziativa “In farmacia per i bambini”. Per il secondo anno consecutivo, il Centro di aiuto alla vita (Cav) di Forlì è stato selezionato dalla Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS tra gli enti beneficiari della raccolta di farmaci da banco per la prima infanzia e per le mamme in condizione di disagio.

La campagna si terrà dal 15 al 22 novembre nelle oltre 2.800 farmacie italiane aderenti, fra cui le quattro del nostro territorio abbinate al Cav: a Forlì la Farmacia Zuccari di viale Bologna (zona Cava) e la Farmacia Mancini di Corso Garibaldi, a Forlimpopoli la Farmacia Fabbri di Piazza Garibaldi, 1 e la Farmacia Forlimpopoli in via Vittorio Veneto, 6.

La Fondazione Francesca Rava, nata nel 2000, aiuta l’infanzia, l’adolescenza e donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo con progetti concreti, in risposta alla povertà sanitaria ed educativa che colpisce i soggetti più vulnerabili. La raccolta dei farmaci sarà un momento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale dei diritti all’Infanzia, che si celebra in tutto il mondo il 20 novembre. I clienti delle quattro farmacie forlivesi aderenti alla campagna, potranno dare un aiuto concreto, acquistando farmaci pediatrici da banco o prodotti “baby care”, che saranno donati al Cav di Forlì.

«Con i nostri volontari a fianco della Fondazione Rava - conferma il presidente del Cav Forlì, Andrea Taddeo - facciamo parte di una grande squadra, che include i farmacisti e i loro clienti, le aziende, le istituzioni e i media che inviteranno le persone a recarsi in farmacia e a ricordare la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia. Ricordo che il Centro di Aiuto alla Vita ha come primo scopo quello di salvare dall’aborto la madre e il suo bambino: ogni cosa che facciamo è un aiuto ad avere uno sguardo positivo sulla vita nascente. I nostri operatori e volontari sono messaggeri dell’importanza della vita di ogni bambino». Ai clienti delle farmacie che acquisteranno qualcuno dei prodotti consigliati, i volontari offriranno, oltre alla carta dei diritti dei bambini realizzata dalla Fondazione Rava, una brochure che illustra l’attività del CAV di via Lazzarini, che spazia da uno sportello di ascolto per le mamme alle prese con gravidanze difficili, all’aiuto concreto per le famiglie in situazione di povertà, dall’accoglienza di donne con i loro bambini nella Comunità “La Tenda”, a un servizio di alloggi temporanei per coppie o mamme non ancora autonome, in collaborazione con i servizi sociali del Comune. «Rientrare nel novero degli oltre 951 Enti che la Fondazione Francesca Rava ha selezionato come destinatari della propria iniziativa -conclude Taddeo - ci gratifica e ci incoraggia nel nostro impegno a favore fella vita, sempre più apprezzato e riconosciuto per il suo forte valore sociale».