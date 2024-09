Forlì, quercia di 20 metri pericolosa per la strada: intervengono i Vigili del Fuoco VIDEO

Verso le 8.30 di questa mattina i Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti in Via Bianco da Durazzo a Forlì per mettere in sicurezza una quercia di 20 metri d’altezza che a causa delle recenti piogge era crepata alla base ed i grossi rami incombevano pericolosamente sulla pubblica via. I Vigili del fuoco utilizzando l’autoscala, hanno operato fino alle 15 per la rimozione delle parti pericolanti fino a terra. Affinché le operazioni avvenissero in sicurezza si è reso necessario interdire la circolazione sul tratto di strada interessato e staccare l’elettricità sulla linea che attraversava le fronde. Polizia locale e personale di E-Distribuzione sul posto per gli adempimenti di competenza.