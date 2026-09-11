Forlì, «Quell’evento non fu eccezionale, servono risposte: no all’archiviazione»

«Noi non stiamo cercando colpevoli, stiamo cercando la verità affinché quella processuale possa coincidere il più possibile con la verità reale di quanto accaduto. Ci sentiamo in obbligo di far luce su quello che realmente è successo nell’alluvione 2023 perché vogliamo imparare dagli errori commessi nel passato per progettare un futuro più sicuro. Così Alessandra Bucchi, presidente del Comitato vittime del fango, ha aperto la conferenza stampa di ieri per spiegare le motivazioni che porteranno il Comitato ad opporsi all’archiviazione chiesta dalla Procura relativamente al fascicolo sui danni provocati dall’alluvione di tre anni fa. Per la Procura, in sostanza, l’alluvione fu un evento eccezionale e dunque non ci sarebbero responsabilità né per i sei decessi né per i danni causati dalle esondazioni. Una ricostruzione inaccettabile per il Comitato che, uno dopo l’altro, snocciola i tanti interrogativi rimasti senza risposta.