Forlì, quattro scuole superiori si sfidano a biliardo

Il President Park teatro di una sfida tra scuole a suon di boccette. Ben 8 squadre rappresentative di 4 istituti superiori di Forlì (complessivamente una trentina di ragazzi e ragazze) hanno preso parte al primo torneo di boccette per provare a vincere il titolo per la propria scuola. La squadra che si aggiudicherà il podio rappresenterà la città di Forlì il prossimo 11 maggio a Cervia in occasione dei Giochi nazionali studenteschi della Fibis (Federazione italiana biliardo sportivo). Una giornata all’insegna della socialità e del divertimento, oltre che una lezione “particolare” di matematica. “Il prof Secondo Giunchedi, ideatore del progetto, è un esempio in quanto lui promosse un insegnamento diverso negli anni in cui la scuola era molto rigida e seguiva binari ben definiti - afferma il vicesindaco e assessore allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Quando ci siamo incontrati, il prof mi ha presentato l’idea del torneo di biliardo, una disciplina che permette di applicare in maniera diversa la matematica. Ho deciso, e con me l’Amministrazione, di sposare la causa e sostenere questo primo campionato tra istituti”. Mezzacapo conclude: “ Un modo di promuovere questo sport partendo dalle scuole proprio per recuperare una tradizione che rischia di scomparire. Un’opportunità di aggregazione per i più giovani che possono tornare ad animare i nostri circoli, da sempre punto di ritrovo per tante generazioni”.