Forlì. Quattro giovani scommettono sul centro storico e aprono il negozio “Culto”

Una nuova cultura dell’abbigliamento. Quattro giovani forlivesi, Victor Ciani, Francesco Di Tondo, Ertan Bajrami e Riccardo Cavalli, hanno aperto un nuovo negozio in centro a Forlì, in Corso della Repubblica 55, lanciando il brand “Culto”. «Siamo quattro giovani appassionati del mondo della moda e della produzione – commentano i ragazzi – uniti dalla visione chiara di ridefinire il concetto di stile. Il nostro viaggio è iniziato con un obiettivo audace: creare prodotti unici e contemporanei utilizzando materiali riciclati. È da questa idea innovativa e sostenibile che nasce “Culto Brand”». Un’idea studiata per contribuire alla crescita di Forlì. «Abbiamo deciso di aprire dove tutti chiudono. Nessuno investe più nel centro. È una zona che – prosegue Ertan Bajrami –negli ultimi tempi viene lasciata in secondo piano. Sì, è una sfida ma siamo pronti». Un negozio studiato nei minimi dettagli, a partire dall’arredamento: palme di stoffa moncler, un semaforo che indica se il negozio è aperto, e un frigorifero con le scarpe per simulare le corsie dei supermercati. Ma in questo negozio siamo ben lontani dall’idea di consumismo e fast fashion. «Ogni pezzo che realizziamo – spiegano i giovani – rappresenta l’incontro tra creatività, responsabilità ambientale e artigianalità. Crediamo che la moda debba essere un’espressione autentica e consapevole delle tendenze moderne, senza sacrificare l’integrità del nostro pianeta. Noi ci occupiamo di tutto, dalla grafica e cartamodello alla scelta dei materiali. Tutto rigorosamente made in Italy e anche con qualche capo di abbigliamento vintage per donargli una seconda vita». I tre forlivesi investiranno il loro tempo e sogni per cercare di colmare un gap nell’abbigliamento forlivese. «Il nostro team è la fusione di idee fresche e dinamiche – conclude Victor Ciani – ciascuno portando nel progetto le proprie esperienze. Lavoriamo fianco a fianco per trasformare il riciclo in arte, dando la possibilità di indossare il cambiamento. “Culto Brand” è più di un’etichetta, è un movimento verso un futuro della moda più sostenibile e distintivo. Siamo pronti per questa nuova avventura».