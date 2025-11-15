Forlì. Quasi 700 persone per la Collezione Verzocchi

Quasi settecento persone hanno visitato venerdì sera la nuova Sezione Grandi Donatori e la Collezione Verzocchi, allestite in un’ala del Museo San Domenico fino a pochi giorni fa mai utilizzata. L’Amministrazione comunale, grazie al supporto dei curatori del Servizio Cultura e Turismo - il Dirigente Dott. Stefano Benetti e la Dott.ssa Lorenza Montanari - e agli allestimenti dell’Arch. Alessandro Lucchi, ha restituito alla fruizione pubblica un patrimonio di quasi duecento opere che rafforza il prestigio di Forlì, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il sindaco Gian Luca Zattini dichiara: “Oltre ai numeri soddisfacenti della serata inaugurale, questa nuova ala rappresenta un valore aggiunto per Forlì e le sue potenzialità turistiche. La cosa più importante è che questa raccolta può essere ammirata da tutti gratuitamente questo fine settimana e, da martedì prossimo, in un percorso espositivo straordinario. Questo si traduce in un punto di forza per la candidatura a Capitale della Cultura 2028, in cui crediamo fortemente”.

Fino al 6 gennaio la facciata dell’ex Chiesa di San Giacomo sarà illuminata di rosa con la scritta “Sezione Grandi Donatori e Collezione Verzocchi”. La videoproiezione nel chiostro sarà visibile solo questo fine settimana.

La nuova sezione è visitabile gratuitamente oggi e domani (9.30-20.00) e, da martedì 18 novembre, dal martedì al venerdì (9.30-19.00) e sabato, domenica e festivi (9.30-20.00).