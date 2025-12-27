Forlì, quasi 1.700 panettoni consegnati agli ultranovantenni della città

Sono 1675 i panettoni consegnati a casa ad altrettanti ultranovantenni residenti a Forlì. L’iniziativa, che si ripete da anni, è resa possibile anche in queste festività dalla collaborazione tra il Comune di Forlì, Ufficio Quartieri, che si è occupato dell’acquisto dei panettoni, e i Quartieri stessi. Ben diciannove quartieri dei ventuno presenti a Forlì, hanno aderito all’iniziativa. Lunedì 22 dicembre ad alcune visite nel Quartiere 8 (Pianta, Ospedaletto, Coriano) ha partecipato anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, che ha tra le sue deleghe anche quella alla Partecipazione e Quartieri. Il vicesindaco, assieme alla coordinatrice del Quartiere, Elena Baldassari, e al vice cordinatore, Redames Rustignoli, si è recato in visita agli sposi Vittorio Borghesi e Carla Capacci, poi nelle abitazioni delle signore Edda Innocenti e Maria Chigi.

“L’affetto e la gioia con cui si viene ogni volta accolti – afferma Bongiorno – è commovente. Ci tenevo ad essere presente ad alcune consegne, per significare ancora di più quanto questa iniziativa dei panettoni agli ultranovantenni sia significativa, anche per ricordarci che le persone anziane rappresentano una preziosa risorsa per la comunità. La loro esperienza, la saggezza accumulata, i loro racconti di vita e talvolta la loro fragilità alla quale stare vicini, regalano insegnamenti preziosi per tutti”. Il vicesindaco inoltre aggiuge: “Un grande grazie alla rete dei Quartieri cittadini che rendono possibile concretamente questo momento di vicinanza, che spesso arriva a chi si trova in una fase della propria vita in cui si rischia di essere un pochino più soli”.

Tra le tante attestazioni di gratitudine da parte delle persone anziane che hanno ricevuto gli auguri a casa e il panettone, vi è quella di Oriana Ulivi, 92 anni, che ha affermato: “Ringrazio chi ha reso possibile l’iniziativa. Ringrazio da parte di tutti gli anziani, anzi i ‘super anziani’ come me. Grazie di cuore per questo gesto gentile e umano, che ci fa ancora sentire qualcuno. Vi auguro di passare le Feste più belle di questa vita”.