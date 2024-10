Le misure di limitazione alla circolazione previste dal “Piano aria integrato regionale 2030” sono rivolte al miglioramento della qualità dell’aria e l’emergenza PM10. Il provvedimento regionale sarà in vigore fino a fine marzo 2025 e prevede le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli più inquinanti. L’area oggetto di limitazioni al traffico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 è gran parte del centro abitato, come da planimetria allegata

- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;

Inoltre in tutto il territorio comunale fino al 31/03/2025 insistono i seguenti provvedimenti:

• divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

• divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue);

• divieto di abbruciamento dei residui vegetali incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;

• obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

• obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;