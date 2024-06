Forlì. PubliOne: 30 anni di successi, sempre a fianco delle imprese

PubliOne, storica agenzia di comunicazione forlivese, con sedi anche a Milano e Napoli, ha festeggiato a inizio giugno i 30 anni di attività. Per l’occasione è stato organizzato un meeting a Milano Marittima incentrato su tre temi fondamentali per il futuro: intelligenza artificiale, generazione Z e sostenibilità. Loris Zanelli, fondatore e Ceo di PubliOne ripercorre le tappe principali del successo dell’azienda forlivese che è cresciuta in maniera costante e che attualmente ha 22 dipendenti in organico. «È partito tutto da una frase di Henry Ford che io lessi 30 anni fa quando ero militare che diceva: “Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo”. Fu la mia prima folgorazione sul mondo della comunicazione e mi sono detto che in effetti tutti dobbiamo comunicare per farci conoscere. Lì è iniziata la mia avventura in questo settore, collaboravo con un quotidiano locale - racconta Zanelli - dovevi studiare il messaggio, trovare l’immagine e creare la campagna pubblicitaria. Cosa che all’epoca era molto più complicato, l’unico strumento a disposizione era la fotocopiatrice. Gli imprenditori mi chiedevano di realizzare non solo pubblicità su quotidiani ma anche su altri strumenti di comunicazione, nel 1994 nasce così PubliOne, decisi di chiamarla così anche perché ero da solo. Dopo qualche anno con un Mac usato acquistato dietro consiglio del mio primo dipendente Luca, iniziamo a fare le prime comunicazioni. Apro una divisione editoria, nel frattempo prendo altri mandati come Avvenire e Il Sole 24 Ore e poi realizzo il mio sogno: PubliOne prende il mandato di Publitalia, era il mio obiettivo. Seguiamo la divisione sport, quindi Milan, Inter e Nazionale di calcio e in seguito siamo gli artefici del reality show “Campioni”».

Il successo più importate per PubliOne arriva quando parte la collaborazione con “Vecchio Amaro del Capo” 14 anni fa. «Il primo spot pubblicitario per la tv lo abbiamo realizzato al Pineta di Milano Marittima - ricorda Zanelli - e abbiamo proseguito sull’onda del successo fino ad oggi, l’amaro più venduto d’Italia. Successo che ci viene riconosciuto anche dai principali premi di settore, ieri a Firenze ci hanno premiato con l’Agorà d’Oro per la miglior campagna pubblicitaria crossmediale». Un aspetto importante nella filosofia di PubliOne è rappresentato dal rapporto umano che da sempre ha instaurato con le aziende e con le persone. «La nostra visione del futuro vede la tecnologia come protagonista – afferma Zanelli - ma è il cuore umano che dà vita alle idee. Come diceva Steve Jobs la tecnologia da sola non basta».

PubliOne dal 2016 ad oggi realizza per Unieuro il progetto di Corporate Social Responsibility #cuoriconnessi con l’obiettivo di far conoscere agli adolescenti e alle loro famiglie un fenomeno quello del cyberbullismo in costante crescita e renderli consapevoli del potere delle parole online. «E’ un percorso che ci rende orgogliosi - sottolinea Zanelli - ed è stato lo spunto per diventare società benefit nel 2022. I progetti di responsabiltà sociale sono importanti, sono cause che le aziende devono sposare per il bene comune e sono importanti perché ci riempono il cuore di soddisfazione. Dopo 30 anni mi sento soddisfatto del percorso fatto e mi sento ancora giovane, però con 30 anni di esperienza da mettere in campo. La strada è ancora lunga. Quando c’è passione - conclude Loris Zanelli - c’è anche un grande entusiasmo e vai avanti con la stessa energia ma con più consapevolezza ed esperienza. L’obiettivo resta quello di dare valore aggiunto al business delle imprese chiamate a modificare le loro aziende per essere sempre più competitive».