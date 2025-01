Forlì, protesta per gli alberi tagliati al Ronco Lido FOTOGALLERY

«Non c’era altra soluzione». E’ il chiarimento dell’assessore Giuseppe Petetta di fronte alle preoccupazioni di alcuni residenti del Ronco che hanno chiesto delucidazioni al Comune dopo che quest’ultimo ha deciso di optare per la capitozzatura degli alberi del Ronco Lido. «C’era un bosco, ora non c’è più. Una pratica di potatura “aggressiva”, per altro non prevista dal regolamento comunale se non in particolari circostanze supportate da una motivazione seria - fanno sapere alcuni redidenti-. Una scelta quindi discutibile, ma siamo in attesa di chiarimenti visto la richiesta della documentazione e di un incontro con il Municipio». A fare il punto è stato intanto l’assessore Petetta: «Insieme al nostro agronomo Carmelo Pellerone e ai vivaisti è stata valutata la soluzione migliore per gli alberi del parco di Ronco Lido e abbiamo valutato la capitozzatura come unica strada percorribile. Questi alberi, costantemente monitorati come tutti gli altri cittadini, sono classificati in classe C, ovvero di gravità moderata, e devono essere controllati ogni due anni per evitare che finiscano in quella D, dove sarebbe poi necessario l’abbattimento». «La potatura e la tagliatura sono state necessarie in quanto il marciume di alcuni rami e le grosse lesioni potevano essere molto pericolose e rischiose per l’incolumità in caso di forte vento o di condizioni climatiche avverse - conclude Petetta-. Soltanto in questa maniera si poteva garantire anche la vita della pianta. Inoltre è stato preservato l’equilibrio delle chiome, in modo tale che gli alberi possano ritornare ad avere una loro forma quando si riprenderanno dalla potatura. Tutti gli interventi sono ben spiegati negli atti depositati e sono accessibili a tutti». Proprio il Ronco Lido è oggetto di un importante intervento di rigenerazione del costo totale di 2 milioni e 900mila euro, di cui 2,4 milioni di fondi del Pnrr e 500mila euro di fondi propri del Comune. Nel progetto è previsto un ristorante da 300 mq, la demolizione di quello vecchio la conservazione degli attuali due campi di calcio e l’aggiunta di una serie di attrazioni sportive quali per esempio un “parco avventura” e campi scoperti di basket, volley, tennis, padel, baby bike, oltre ad orti per anziani. Per scendere nei dettagli sul progetto, il comitato di quartiere del Ronco ha organizzato per giovedì alle 20.30, nel teatro della parrocchia di Santa Rita, un’assemblea pubblica con la presenza del vicesindaco Vincenzo Bongiorno e gli assessori Kevin Bravi e Vittorio Cicognani.