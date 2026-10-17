Forlì, protesta improvvisata al Saffi-Alberti: estintore svuotato e petardi. Video virali, indaga la Digos

Fumo, urla e petardi questa mattina davanti all’istituto Saffi-Albetri di Forlì, dove circa un centinaio di giovani si sono radunati all’orario d’ingresso per una protesta improvvisata, senza preavviso alla Questura. Il raduno, durato oltre un’ora, si collegherebbe alle mobilitazioni studentesche nazionali. Durante la protesta è stato svuotato un estintore lungo la strada e sono stati fatti esplodere alcuni petardi; non ci sono feriti. Sono intervenuti Polizia e Carabinieri. Secondo la Digos il tam-tam è partito sui social. Tra gli identificati ci sono anche minorenni e giovani estranei alla scuola. I video, diventati virali, sono ora all’esame dell’autorità giudiziaria.