Forlì, proseguono i lavori per l’estensione del teleriscaldamento a Ospedaletto

FORLI’. Proseguono i lavori Hera per l’estensione della rete teleriscaldamento nel quartiere Ospedaletto di Forlì. Dopo aver ultimato la posa della condotta alle scuole del complesso La Nave di via Don Francesco Ricci, nel parco ‘Primavera europea’ e su via Europa, questa settimana parte il cantiere teleriscaldamento nel tratto compreso fra le vie Comandini, Marchetti e Macero Sauli. Gli interventi, che inizieranno dall’incrocio via Europa via Comandini, comportano la posa di una condotta di 1.500 metri e secondo il cronoprogramma dureranno circa tre mesi con chiusura totale della viabilità per fronti di avanzamento di circa 100 metri per minimizzare i disagi alla circolazione stradale. L’impresa che effettua i lavori per conto di Hera ha effettuato volantinaggio per informare le utenze interessate e sta provvedendo ad installare la segnaletica per la viabilità alternativa; inoltre si cercherà di gestire nel miglior modo possibile i casi specifici per singole utenze. Al termine dei tre mesi il cantiere si sposterà sulle vie Orceoli e Correcchio per proseguire verso la zona industriale, fino al ricongiungimento alle reti esistenti in via Costanzo II°. Si tratta del cantiere per la partenza del progetto “Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì” che, grazie a tecnologie all’avanguardia vuole contribuire alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, riducendo le emissioni inquinanti nell’ambiente.