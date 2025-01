Forlì, prosegue la festa della Pgs Pianta

Iniziata sabato con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria Assunta e la cena condivisa fra atleti e genitori nel salone parrocchiale di via Tripoli, la festa della Polisportiva giovanile salesiana della Pianta proseguirà domenica con tornei dimostrativi di volley in alcune palestre locali, concesse dal Comune di Forlì. I numeri aggiornati dell’associazione dilettantistica, che si rifà alla “multinazionale” educativa fondata nel 1859 a Torino da don Bosco, parlano di una spiccata vocazione per la pallavolo coinvolgente ben 370 tesserati, in gran parte ragazze e con 190 atleti sotto i 18 anni e 40 fra dirigenti e allenatori. Nel complesso la Pgs Pianta annovera 19 squadre di volley, fra cui due gruppi di minivolley Under 12, un under 13, due under 16 e due under 18, due “libera” femminili e tre squadre di “libera” mista, più una squadra di calcio a 7 maschile. I gruppi sono guidati da una ventina di allenatori tutti volontari, che almeno due volte la settimana sbracciano, s’impegnano, gridano e danno consigli tecnici. Le ragazze partecipano ai campionati di pallavolo Fipav, Pgs E Csi, ma c’è anche una squadra di volley maschile, che milita con onore nel campionato regionale Pgs. Il primo germe dell’Asd Pgs Pianta è rinvenibile nell’oratorio femminile avviato nella seconda metà degli anni Sessanta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, le suore salesiane che dal 1949 al 1997 hanno condotto la locale scuola materna. Con la nascita dei Giochi della Gioventù, nel 1968, suor Domenica pensò bene di proporre la pallavolo come pratica sportiva per le giovani che frequentavano la parrocchia. Agli inizi degli anni 80, alla Pianta arriva suor Adele Marzani, che rileva una situazione prossima alla chiusura e le ridà slancio. Nel 1988 la religiosa è trasferita a Bibbiano: l’attività ereditata da suor Carmela Fedeli parla di una quarantina di ragazze, suddivise in Under 13, Under 15 e Under 16. Con la nuova direttrice, il numero complessivo delle giovani atlete coinvolte tocca quota sessanta. Nel 1997 le suore salesiane lasciano definitivamente la Diocesi di Forlì e la parrocchia della Pianta: l’eredità della Pgs è stata assunta da un gruppo di laici, capitanati dal volontario di lungo corso Paolo Pondi.