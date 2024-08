Forlì, prosegue l’iter per la riqualificazione della Ripa

FORLI’. Dopo la stipula, avvenuta il 23 febbraio, dell’accordo tra il ministero della Cultura, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Forlì per avviare una collaborazione istituzionale con l’obiettivo di recuperare e rifunzionalizzare il Convento Santa Maria della Ripa-ex Caserma Monti, il percorso per la restituzione alla collettività di uno dei luoghi-simbolo del centro storico forlivese, attualmente in disuso, fa un altro passo in avanti. Mercoledì pomeriggio, fa infatti sapere il Comune, la Giunta ha approvato all’unanimità “lo schema di convenzione per l’affidamento alla Struttura tecnica del Demanio di tutte le operazioni tecniche e progettuali funzionali alla riqualificazione del complesso immobiliare e alla creazione di un centro polifunzionale con finalità museali, archivistiche, ricettive e residenziali per gli studenti universitari”. A darne l’annuncio è lo stesso sindaco Gian Luca Zattini, affermando che “in meno di sei mesi abbiamo gettato le basi di un percorso inedito e virtuoso di rigenerazione urbana. La convenzione con il Demanio- prosegue- ci permette di ragionare in termini concreti sul futuro della Ripa, e il punto di partenza di questa sinergia è l’impegno, da parte della Struttura per la Progettazione del Demanio, a svolgere tutte le attività tecniche propedeutiche alla riqualificazione dell’immobile: una mole straordinaria di lavoro quantificabile in circa 795.000 euro e interamente a carico del Demanio”. Il 25 settembre, fa infine sapere il primo cittadino, “tornerà a riunirsi il Tavolo tecnico per sviluppare tutte le azioni necessarie all’attuazione dell’opera”.