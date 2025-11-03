Forlì, pronta a salpare “L’Arca di Noè”

Nasce un nuovo spazio educativo alla Cava. Mercoledì 5 novembre, alle 16.30, nei locali di via Badia Tedalda n. 21 sarà inaugurata “L'Arca di Noè”, la nuova sezione della Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria Bambina” di Villanova. Con questa iniziativa, già partita a settembre con 16 piccoli iscritti, la materna Maria Bambina, che fa parte dell’Associazione CoMete, conferma la propria missione educativa: nutrire la meraviglia dei bambini e accompagnarli con professionalità e amore nel viaggio della crescita. Il programma inaugurale esordirà con i saluti istituzionali, seguiti dal taglio del nastro e dalla benedizione dei locali. I bambini saranno coinvolti in un’attività di letture animate, con una merenda finale per tutti i presenti. “Nome simbolico per un luogo che accoglie, protegge e stimola - comunicano i promotori - l’Arca di Noè è molto più di una nuova sezione scolastica: pensato per favorire la crescita armoniosa dei bambini dai 3 ai 6 anni, è un luogo dove ogni gesto educativo è guidato da cura, competenza e passione. Un contesto dove il gioco diventa scoperta e la quotidianità si trasforma in un percorso di apprendimento ricco di emozioni”. L’invito è aperto a tutte le famiglie, e a chi vorrà partecipare, per vivere insieme un momento di festa e di condivisione. A partire dall’anno scolastico 2026-2027, sempre alla Cava, nella stessa struttura dell’Arca di Noè, in via Badia Tedalda n. 21, è previsto un ulteriore “step” dell’ampliamento dell’offerta educativa della materna Maria Bambina, con l’apertura anche della Sezione Primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi. Per conoscere meglio la scuola sono previsti tre Open Day su appuntamento nelle giornate di sabato 20 dicembre 2025, dalle 9 alle 12, di martedì 13 gennaio 2026, dalle 17 alle 19 e di sabato 21 febbraio 2026, dalle 9 alle 12. Inoltre, ogni mercoledì mattina sarà possibile visitare la scuola e incontrare la coordinatrice, sempre su appuntamento. Per info e prenotazioni: 0543.754174 (segreteria) e 0543.756556 (Polo Maria Bambina). Email: scuolamaterna@parrocchiavillanova.net. La scuola paritaria “Maria Bambina” è nata nel 1952 per volontà di monsignor Alessandro Tassani, parroco di Villanova. Nel 1958 la gestione venne affidata alle Suore Maestre di Santa Dorotea, che l’hanno gestita sino al 2012, l’anno in cui è ritornata alla parrocchia. Nel 2002, alle tre sezioni di Scuola dell'Infanzia si era aggiunta la Primavera, che accoglie bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi. A partire da settembre 2022, la sezione Primavera si è trasformata in Nido Chiccolino, che ospita piccoli dai 12 ai 36 mesi. La scuola, attualmente, accoglie 35 bambini per la Scuola dell'Infanzia (3, 4 e 5 anni) e 18 per il Nido Chiccolino. A questi vanno aggiunti i 16 del nuovo presidio educativo della Cava.