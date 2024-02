Forlì, progetto S.a.n.: la cultura si fa in quattro

Diventa sempre più concreto il progetto del S.a.n. (Spazi artistici nuovi) che riunisce l’offerta culturale di ben quattro luoghi della cultura cittadina come il San Domenico e i suoi giardini, l’ex asilo Santarelli, il San Sebastiano e il San Giacomo. In concreto è stato creato un sito (san.comune.forlì.fc.it che presto diventerà www.vediamocialsan.it) per permettere una fruibilità facile, immediata e veloce del cartellone dell’offerta culturali in questi quattro spazi e dando così un’unica cornice in cui trovare tutte le informazioni utili per gli eventi in programma. Insomma, i grandi eventi del San Giacomo, le mostre di artisti contemporanei e locali del San Sebastiano, l’hub di innovazione digitale e il focus del Novecento del Santarelli e le grandi esposizioni del San Domenico saranno a portata di click su un unico portale. «Tutto è stato preparato in vista dell’inaugurazione della grande mostra di domani (oggi, ndr) – spiega l’assessore alla cultura, Valerio Melandri, che ha promosso il progetto –. L’intento è quello di catturare l’attenzione dei visitatori del San Domenico e far scoprire loro in maniera immediata le offerte anche degli altri contenitori culturali». Non a caso, infatti, oltre al sito sono stati installati dei pannelli informativi nel parcheggio del museo che, in modo semplice e popolare, raccontano i quattro poli del S.a.n. e sono state collocate delle insegne circolari nelle zone antistanti il San Domenico, il San Giacomo, il Santarelli e il San Sebastiano per dare visibilità ai punti nevralgici di questo percorso culturale.