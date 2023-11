Forlì, progetto per la montagna, dalla Camera di commercio contributo di 280mila euro per eventi e iniziative

La Camera di commercio della Romagna mette sul piatto 280mila euro per valorizzare i territori montani e pedemontani. Il progetto “Per la montagna” presentato ieri mattina è rivolto ai Comuni montani delle province di Forlì-Cesena e Rimini per favorire una maggiore attrattività dei territori grazie ad eventi e iniziative organizzati dal 1 novembre al 30 aprile.

«La giunta della Camera di Commercio della Romagna ha deliberato un intervento straordinario per favorire l’attrattività delle aree montante delle nostre province – ha affermato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – Si tratta di 29 comuni sui quali questa iniziativa va a impattare, territori che hanno sofferto molto e che hanno una tendenza allo spopolamento, non solo demografico ma anche imprenditoriale. Quest’anno è stata maggiore la sofferenza a causa degli eventi climatici, abbiamo quindi deciso all’unanimità di destinare tutte le risorse a disposizione per questi territori. Le aree interne negli ultimi decenni hanno sofferto di un progressivo spopolamento; si tratta dei territori più distanti dalle città, che spesso si trovano in contesti che rendono difficile organizzare una rete di infrastrutture, collegamenti e servizi, inclusi quelli sociali, educativi, culturali, scolastici. È indubbio che una maggiore attrattività, anche in chiave turistica, può rappresentare un’opportunità di sviluppo economico e sociale delle zone più svantaggiate che, molto spesso, insistono anche su territori di incomparabile bellezza naturalistica, artistica e culturale». Alla conferenza stampa, erano presenti Carlo Battistini, Roberto Albonetti, Getano Callà, Maria Giovanna Briganti e Marina Garoia, oltre ad alcuni sindaci in collegamento online.

«Il Progetto montagna va nella direzione di chiedere ai sindaci cosa potrebbero organizzare per valorizzare i propri territori – ha spiegato Marina Garoia – Cerchiamo di valorizzare anche le tipicità, i prodotti che questi territori hanno, il turismo è in rapida evoluzione i visitatori cercano sempre qualcosa di nuovo. Il contributo per i progetti presentati potrà arrivare fino ad un massimo di 12mila euro per ciascun Comune. Nel caso il soggetto richiedente sia l’Unione dei comuni per iniziative in collaborazione, il contributo potrà essere superiore, fino ad un massimo di 25mila euro. I contributi possono arrivare a coprire al massimo l’80% della spesa per l’iniziativa presentata, quindi si tratta di un apporto abbastanza significativo». La richiesta di contributo deve sempre essere presentata da un Comune, anche per iniziative in collaborazione con altri enti. Per maggiori informazioni: promozione@romagna.camcom.it.