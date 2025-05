Forlì, “Progetto parchi e luoghi sicuri”: 169 servizi in un anno

I numeri: 169 servizi, 61 sanzioni e 199 segnalazioni all’Unità Antidegrado della Polizia Locale. È questo il primo bilancio - riportato dal Comune di Forlì in una nota - del progetto “Parchi e luoghi sicuri”, avviato dall’Amministrazione comunale circa un anno fa, con il coinvolgimento del Corpo della Guardia Zoofila Ambientale, quello dell’associazione Earth Emilia-Romagna e delle Guardie Ecologiche volontarie per la promozione e realizzazione di attività di vigilanza del verde pubblico, prevenzione e accertamento di illeciti ambientali e violazioni di norme in materia di benessere animale.

“Nel corso di questi ultimi dodici mesi - spiega l’assessore con delega alla sicurezza, Luca Bartolini - sono state monitorate ben 37 aree verdi, compreso il centro storico. Si tratta perlopiù di parchi e giardini pubblici già attenzionati dalla Polizia Locale, dove è stato possibile intensificare i controlli e gli interventi di ispezione grazie al contributo di queste tre associazioni di volontariato, che ringrazio sentitamente. In futuro, non escludiamo di estendere il progetto anche ad altri ambiti, facendo leva come sempre su un proficuo gioco di squadra. Ognuna di queste organizzazioni, infatti, è stata determinante in termini di controlli e violazioni accertate. Nello specifico, le Guardie Zoofile Ambientali hanno effettuato ben 73 servizi, l’Associazione Earth Emilia-Romagna ne ha realizzati 27 e le Guardie Ecologiche Volontarie ulteriori 69. Per quanto riguarda le violazioni, le Guardie Zoofile ne hanno accertate 55, Earth Emilia Romagna altre 2 mentre le sanzioni elevate dalle GEV sono state 4. Si tratta di accertamenti riguardanti situazioni di degrado e abbandono di rifiuti, segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica, ma anche violazioni relative all’anagrafe canina e al benessere animale. Tutto questo viene fatto in sinergia e dialogo costante con i nostri uffici e l’Unità Antidegrado della Polizia Locale, per rispondere in maniera efficace, tempestiva ed efficiente alla richiesta sempre maggiore di sicurezza, tutela della legalità e cura del verde pubblico che riceviamo dai nostri cittadini. In questo senso, il progetto Parchi e Luoghi Sicuri verrà potenziato grazie al sostegno dei volontari di ENPA, con i quali stiamo dialogando per rafforzare la vigilanza nei parchi e garantire ulteriori controlli”.