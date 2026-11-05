Forlì, processo Spada, il maresciallo dei Carabinieri: “Morti sospette, ecco come indagammo” VIDEO GALLERY

Terza udienza a Forlì nel processo a carico di Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato di omicidio per la morte dell’85enne Deanna Mambelli avvenuta il 25 novembre del 2025. Davanti alla corte presieduta da Massimo Di Patria sono stati ascoltati i testimoni Debora Luongo, presidente del comitato di Forlimpopoli-Bertinoro della Croce Rossa, per il quale Spada lavorava, Francesca Fiuzzi, coordinatrice della Centrale trasporti secondari di Cesena, e Maurizio Menarini, direttore della centrale operativa 118 Romagna. Poi si è passati ai Carabinieri dei Nas, che insieme alla sezione operativa di Forlì, si sono occupati delle indagini. Il maresciallo ordinario Alessandro Forgione ha ricostruito l’avvio delle operazioni per cercare di fare luce sulle morti sospette nelle ambulanze sulle quali svolgeva sempre servizio Luca Spada.