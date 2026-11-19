L’avvocato di parte civile Max Starni, che tutela i familiari di Deanna Mambelli, ha mostrato durante l’udienza al processo a carico di Luca Spada, il 28enne ex autista della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro accusato di omicidio volontario per la morte della 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025 durante un trasporto secondario su un’ambulanza sulla quale si trovava anche l’imputato, un connettore sanitario che serve per immettere medicinali o altro nelle vene dei pazienti. L’avvocato ha riportato che nella perquisizione del 26 novembre connettori simili siano stati trovati oggetti sanitari addosso all’imputato. Quei presidi non sono in dotazione alla Croce Rossa.