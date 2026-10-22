Forlì, processo a Luca Spada: respinta la nullità dell’accertamento delle anatomopatologhe

Respinta la nullità dell’accertamento tecnico eseguito dalle anatomopatologhe Donatella Fedeli e Stefania Taddei eseguita nelle ore successive alla notte della 85enne Deanna Mambelli avvenuta il 25 novembre 2025. Accolta invece la richiesta di espellere dal fascicolo dibattimentale il verbale dell’interrogatorio davanti al gip e il provvedimento della misura cautelare. Questa la decisione del presidente della Corte d’Assise, Massimo Di Patria (a latere Federico Casalboni e sei giudici popolari) in apertura del processo a carico di Luca Spada, il 27enne ex autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro accusato di omicidio per il decesso dell’anziana, oltre a essere sospettato di altre 5 morti durante trasporti eseguiti con la sua ambulanza, ma che non rientrano in questo processo.