Forlì, processione del Corpus Domini

Sarà la messa delle 20.30, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ad avviare, giovedì sera, in Cattedrale, le celebrazioni per la solennità religiosa del Corpus Domini. Al termine della liturgia eucaristica seguirà la processione per le vie del centro storico. L’ostensorio con il Santissimo Sacramento, tenuto da monsignor Corazza sotto il rituale baldacchino portato dai barellieri dell’Unitalsi, sarà accompagnato da sacerdoti, religiosi e religiose, dai bambini che hanno ricevuto la prima comunione nel corso dell’anno, dai fedeli provenienti da parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali, tutti raccolti attorno al mistero dell’eucaristia. Il percorso prevede la partenza dalla Cattedrale uscendo su piazza Ordelaffi, per poi percorrere via delle Torri sino a piazza Saffi, con passaggio davanti al Comune e alla basilica di San Mercuriale e ritornare in Duomo, sempre per via delle Torri. La solennità del Corpus Domini conclude il ciclo delle celebrazioni festive post pasquali.