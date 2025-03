Forlì. Priolo: «Al lavoro per un piano dei trasporti regionale decennale»

Ambiente, urbanistica, infrastrutture e trasporti. Sono questi i temi al centro dell’incontro, che si è tenuto ieri in Provincia, per coinvolgere i sindaci nelle scelte programmatiche che la Regione andrà a compiere nei prossimi mesi.

«L’incontro di oggi è la prosecuzione di una serie di confronti che sto facendo con tutti i Comuni di tutte le province della nostra regione – spiega l’assessora Irene Priolo –. L’obiettivo è proprio quello di condividere quelle che sono le linee principali del nuovo mandato e quindi di iniziare un lavoro insieme ai territori, insieme ai Comuni, facendo già una deadline di quelle che sono le prossime tappe del lavoro». Tanti argomenti sul tavolo di confronto tra gli amministratori.

«Abbiamo parlato dal punto di vista dell’urbanistica della legge sulle zone idonee che riguarda l’individuazione delle aree per quanto concerne gli impianti per le energie rinnovabili – spiega Priolo –. C’è un tema che riguarda il nostro crinale e di cui assolutamente ci dobbiamo far carico. È un progetto che interessa soprattutto i Comuni di Modigliana e di Tredozio che in questo momento è in mano al Ministero. È ovvio che la legge sulle aree idonee dovrà indagare, in maniera molto puntuale e attenta alla fragilità del nostro territorio e anche i vincoli di crinale che abbiamo, per cui abbiamo raccolto queste prime preoccupazioni».

Si è discusso poi del decreto salva casa rispetto al quale l’ente regionale sarà chiamato anche ad adeguare le norme. «Per quanto riguarda soprattutto i Comuni di carattere turistico – spiega – abbiamo bisogno di costruire insieme a loro delle norme ponte per salvaguardare anche l’identità e la specificità della programmazione dei Comuni, questo ci è stato richiesto dagli amministratori locali in questo incontro». Infine molta attenzione è stata posta al tema trasporti. «Abbiamo parlato del nuovo piano dei trasporti regionali – spiega – che vedrà una nuova luce perché l’attuale strumento scade a dicembre di quest’anno e bisognerà fare il nuovo piano che avrà una durata decennale. Si tratta, quindi, di uno strumento di programmazione che andrà oltre anche questo mandato da cui l’importanza anche di questi incontri. I temi legati alla programmazione futura delle infrastrutture e a una strategia che deve tenere insieme ferro, gomma e quindi le infrastrutture aeroporto, scali merci eccetera, ovviamente riguardano in maniera importante la provincia di Forli-Cesena».

«Per noi è stato un incontro molto positivo ed importante – ha sottolineato il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca –. Erano presenti la quasi totalità dei 30 Comuni della nostra provincia. È importante sincronizzare i tempi: se si parte consapevoli di quello che è il percorso che la Regione sta disegnando, sia nei tempi che nel metodo che nei contenuti, anche dalle Province e dai Comuni si può dare un contributo».