Forlì, principio d’incendio in un’azienda di lavorazione metalli: pronto intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi verso le 13.40 a Forlì in via Po in seguito al principio d’incendio avvenuto all’interno di un’azienda di lavorazione metalli.

Le fiamme erano divampate nel sistema di aspirazione fumi e vapori. I Vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi hanno escluso il coinvolgimento delle persone presenti ed effettuato le verifiche all’impianto controllando le parti interessate ed evacuando i fumi presenti nei locali per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno dei locali coinvolti.