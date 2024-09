Forlì, primo giorno di scuola: il sindaco Zattini e l’assessora Casara alla “Livio Tempesta” VIDEO GALLERY

Primo giorno di scuola in Emilia-Romagna, un giorno sempre particolare e ricco di emozioni per studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie. Un giorno speciale che il sindaco Gianluca Zattini e l’assessora Paola Casara hanno celebrato questa mattina alla scuola primaria Livio Tempesta nel quartiere Cava. Una visita dai molteplici significati in un quartiere colpito dall’alluvione del maggio 2023 e in un istituto interessato da più interventi di ristrutturazione. “Dopo tre anni di lavori - ha detto l’assessora Casara - questa scuola è il simbolo degli investimenti che vogliamo fare negli edifici scolastici. Bisogna portare pazienza per cantieri un po’ lunghi, perché poi il risultato è qualcosa di bello per i nostri giovani e la nostra città”.

La dirigente Daniela Bandini è soddisfatta: “Un lavoro immane e lungo, ma siamo ben felici dei risultati. La situazione della Pio Squadrani invece è ancora delicata e solo 5 classi a tempo pieno potranno rimanere nella loro scuola di origine”.

“Io sono un nonno e in questa giornata mi sento tanto vicino ai miei nipoti - ha detto il sindaco - come città dobbiamo essere orgogliosi dei nostri ragazzi, che devono avere fiducia nella scuola”.