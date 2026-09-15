Forlì, primo giorno di scuola, disguido per le navette alla “Dante Alighieri”: interviene il Comune

A Forlì nel primo giorno di scuola si segnala un disguido per le navette alla “Dante Alighieri”. Oggi si sono verificati degli inconvenienti nel servizio navette predisposto da Fmi e gestito da Coerbus a disposizione delle famiglie degli alunni della ex Manzoni. Gli errori hanno riguardato una navetta Coerbus e sono stati risolti con un servizio immediato predisposto dall’altra navetta e grazie all’operato dei responsabili di Fmi e della Polizia Locale. L’amministrazione comunale ha prontamente riscontrato tale comportamento erroneo chiedendo l’assunzione di adeguati provvedimenti e l’assicurazione del non ripetersi di tali disservizi.

Per l’intero anno scolastico, la Polizia Locale vedrà impegnati 26 agenti ogni giorno, distribuiti capillarmente sul territorio per presenziare e monitorare gli ingressi e le uscite dagli istituti scolastici.