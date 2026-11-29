Sono state una quarantina le persone che oggi, domenica 29 novembre, primo giorno di conferimenti, hanno portato i propri rifiuti al nuovo centro di raccolta del Circolo, il polo dell’economia circolare di Alea Ambiente in via Golfarelli 125. Tra i materiali conferiti, in cima alla classifica c’è la plastica, che rappresenta il 23,7% del totale, seguita dai metalli (15,8%), dagli inerti (13,2%) e dagli ingombranti (10,5%). Al primo utente che ha conferito i propri rifiuti è stato consegnato un attestato. Buona la risposta anche al Centro del Riuso, dove sono stati portati circa 200 pezzi tra cd, musicassette, abiti, libri e accessori di abbigliamento. Il Centro è per ora aperto alla sola accettazione di beni e oggetti in buono stato e sarà completamente operativo da gennaio, con comunicazione specifica sulle modalità di vendita e scambio. Il primo giorno di conferimenti ha chiuso un weekend iniziato venerdì con l’inaugurazione, alla presenza di istituzioni e stampa. Sabato 28 la struttura ha accolto la cittadinanza con una giornata di festa: adulti e bambini sono stati accolti con la consegna del “Passaporto del Circolo”, che ha permesso di partecipare alle attività ludiche e di coinvolgimento. Al mattino la struttura ha ospitato anche alcune classi dell’Istituto Professionale Ruffilli di Forlì, in collaborazione con l’associazione Ispira e la stessa cooperativa Atlantide.

Si ricorda che per accedere sia al Centro di raccolta sia al Centro del Riuso è necessario presentare la bolletta oppure il codice fiscale. Nel periodo invernale l’Ecocentro è aperto alle utenze domestiche e non domestiche il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30; la domenica solo alle utenze domestiche dalle 8:30 alle 12:30. Il Centro del Riuso è aperto il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 12:30.