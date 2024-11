Forlì, primari e direttore dell’ospedale in pensione: Uil preoccupata

I pensionamenti del direttore dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”, Giorgio Martelli, unitamente a tre primari, ovvero Stefano Maitan, Marcello Galvani e Maurizio Nizzoli, preoccupano il sindacato Uil. “È fondamentale dare continuità alla qualità del servizio di fronte all’uscita di importanti figure mediche. Seguiremo con attenzione l’evoluzione nei prossimi mesi», assicura Michele Bertaccini segretario della Uil Fpl Forlì che poi entra nel merito. «Rispetto all’uscita del direttore di presidio – spiega – dispiace perché era stato impostato un importante lavoro che ora subirà inevitabilmente una battuta di arresto. Difficile credere ad una epidemia di pensionamenti per “motivi personali”. Martelli è il secondo direttore di presidio che Forlì perde in meno di tre anni. È tutto normale? Forlì, ben che vada, per il momento, perde capacità programmatoria e gestionale. È un problema che le istituzioni forlivesi devono porsi e porre». Poi analizza quelli che secondo il sindacato sono progetti strategici che devono trovare concretezza in futuro prossimo. «Il rapporto con l’Università necessità anche di gambe strutturali – ragiona – mancano aule e spazi al “Morgagni” che vanno realizzati al più presto altrimenti l’integrazione si impantana». Poi la riflessione rispetto la necessità di interventi strutturali: «Tutte le nostre strutture della salute mentale, a partire dal reparto di psichiatria situato al “Valsalva”, vanno profondamente riviste e ristrutturate – sottolinea –. Il padiglione “Allende” ospita unità importanti, come le palestre della fisioterapia e l’intera degenza Geriatrica acuta e post acuta. Spazi al momento sostanzialmente invariati dalla costruzione e di certo non realizzati per numeri ed esigenze del 2024. Il completo rinnovo e rifacimento di questo padiglione nei fatti è la grande sfida futura per il nostro territorio. Certo, parliamo di un investimento di decine e decine di milioni che non può che essere una sfida condivisa da tutte le forze politiche e sociali forlivesi».