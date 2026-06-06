Forlì Pride, un lungo corteo arcobaleno FOTOGALLERY

.La quinta edizione del Forlì Pride ha dimostrato che l’onda arcobaleno non solo è radicata, ma continua a crescere: un migliaio di persone nel segno di “Futura” hanno travolto il centro storico, trasformando per un giorno il cuore della città in un palcoscenico di libertà.Il colpo d’occhio è notevole. Niente barriere, niente divisioni. Solo migliaia di mani che si cercano, si stringono e si incastrano l’una nell’altra fino a chiudersi in un immenso cerchio umano che abbraccia piazza Saffi come gesto contro ogni forma di intolleranza. Il corteo poi si è spostato lungo le vie della città per raggiungere Volume, il bar del Campus.