Forlì Pride 2025: il 14 giugno torna il corteo in centro

Sabato 14 giugno torna il Forlì Pride. Concentramento dalle ore 16 nella Piazza del Foro Boario, il corteo partirà alle ore 17 attraversando il centro storico di Forlì per concludersi in Piazzale Igino Lega. Dalle 19 presso Volume bar del Campus di Forlì sarà Forlì Pride After Party, aperto a tutta la città.

“Dal 2022 - scrivono gli organizzatori - Forlì Pride è uno spazio di incontro queer, transfemminista, antirazzista, antiabilista, che raccoglie le istanze delle identità che lo animano e dà spazio e visibilità alla comunità lgbtqia+ del territorio romagnolo. Forlì Pride attraversa una “città vetrina” sfitta, ridotta al consumo e alla propaganda, che non ascolta né rispecchia le esigenze di chi la vive e la attraversa ogni giorno. Ovunque assistiamo alla deriva liberticida di governi che per non prendersi la responsabilità dei problemi reali che colpiscono i territori, come l’emergenza climatica, l’inasprimento delle disuguaglianze sociali, il genocidio in Palestina, usano come capro espiatorio le comunità marginalizzate”.