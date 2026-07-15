Forlì, previsto maltempo: annullati gli eventi del mercoledì in centro e la cena spostata a giovedì

L’Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile ha appena diramato una nuova allerta per forte maltempo per la giornata di oggi. La nuova allerta alza il livello del rischio per temporali e possibili conseguenze al LIVELLO ARANCIONE. Per tale ragione l’amministrazione comunale ha deciso di annullare, in chiave precauzionale, gli eventi in programma per questa sera in piazza Saffi e nel centro storico.

“Forlì a Cena”, inizialmente previsto per questa sera in Piazza Saffi, è stato rinviato a giovedì 16 luglio. Lo spostamento della data ha comportato alcune rinunce, rendendo disponibili nuovi posti per partecipare all’evento. Chi desidera prendere parte alla serata può prenotarsi attraverso il seguente link: Bookforli.com