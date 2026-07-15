Forlì, previsto maltempo: annullati gli eventi del mercoledì in centro

L’Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile ha appena diramato una nuova allerta per forte maltempo per la giornata di oggi. La nuova allerta alza il livello del rischio per temporali e possibili conseguenze al LIVELLO ARANCIONE. Per tale ragione l’amministrazione comunale ha deciso di annullare, in chiave precauzionale, gli eventi in programma per questa sera in piazza Saffi e nel centro storico.

Per quanto riguarda la grande cena prevista in piazza Saffi, gli organizzatori stanno valutando quando recuperarla.

Alla luce delle previsioni meteorologiche si invitano i cittadini a prestare massima attenzione, chiudere le tende solari, riporre i gazebo e ridurre gli spostamenti.