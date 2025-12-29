Forlì, presunti maltrattamenti all’asilo: sospese due educatrici

Nei giorni scorsi a Forlì, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale interdittiva nei confronti di due educatrici di un asilo nido privato del capoluogo. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Forlì – Ufficio del Gip., su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì e dispone, a carico delle indagate, il divieto di esercitare la professione di educatrici per la durata di 12 mesi. La misura cautelare scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia, avviate nel mese di ottobre scorso, in relazione a ipotesi di reato attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, concernenti presunti “maltrattamenti in danno di minori” frequentanti la struttura. Secondo quanto emerso nel corso delle attività investigative, le condotte contestate consisterebbero in comportamenti ritenuti inadeguati rispetto all’età dei bambini, caratterizzati da modalità educative potenzialmente lesive sotto il profilo fisico e psicologico.